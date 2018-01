Haia culpa presidente filipina de violação de direitos O Tribunal Popular Permanente de Haia declarou a presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, culpada de violação dos direitos humanos devido aos assassinatos de opositores e ativistas de esquerda ocorridos durante seu mandato. Os seis membros do júri também acusaram o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, de apoiar a política repressiva de Macapagal Arroyo devido à estreita colaboração dos dois governos na luta contra o terrorismo. "O peso e a consistência da documentação escrita e oral da qual o tribunal dispôs através dos testemunhos e dos relatórios dos especialistas convenceu a corte de que todas e cada uma das acusações apresentadas contra Arroyo e seu governo e contra George W. Bush e seu governo estão fundamentadas", afirma a sentença, reproduzida pela imprensa filipina. O tribunal, um fórum independente formado por advogados, defensores dos direitos humanos e intelectuais de vários países, foi fundado em 1979 na Itália, e esta é a segunda vez que realiza uma sessão sobre as Filipinas. Em 1980, reunido na Antuérpia (Bélgica), a corte declarou o ditador Ferdinand Marcos culpado de graves crimes contra o povo filipino. O tribunal esteve reunido agora em uma igreja de Haia durante quatro dias, durante os quais ouviu os depoimentos de familiares de vítimas e sobreviventes de tentativas de "assassinatos extrajudiciários", alguns pessoalmente e outros por vídeo ou internet. "A natureza sistemática das violações dos direitos do povo filipino cometidas pelo governo de Gloria Macapagal Arroyo, com o apoio e plena consciência do governo de George W. Bush, qualifica estas violações como crimes contra a humanidade", afirmou no domingo, 25, o presidente do tribunal, François Houtart. Peso moral Embora o veredicto não seja legalmente vinculativo, é considerado de peso moral e como uma forma de chamar a atenção para as centenas de assassinatos de esquerdistas, sindicalistas, jornalistas e ativistas nas Filipinas. A organização de direitos humanos filipina Karapatan documentou 838 assassinatos políticos desde que Macapagal chegou ao poder, em 2001, assim como dezenas de desaparecimentos e atentados fracassados. "Durante a época de Marcos, o mundo inteiro sabia que havia uma ditadura e se esperava que houvesse violações dos direitos humanos. Hoje há democracia, e talvez por isso é menos conhecido no resto do mundo que a situação atual é similar à lei marcial de 30 anos atrás", acrescentou Houtart. Participaram das sessões representantes de grupos de direitos humanos das Filipinas e personalidades como a senadora opositora Jamby Madrigal, e o fundador do ilegal Partido Comunista das Filipinas, José María Sison, exilado na Holanda. O júri também encontrou "provas inequívocas" de que os militares filipinos são culpados da "grande maioria" dos assassinatos, justificados como parte da luta contra a insurgência. O Exército e o governo de Arroyo alegam, por outro lado, que as mortes são resultado de "expurgos" dentro da guerrilha comunista do Novo Exército do Povo. A sentença será transmitida à ONU, à Corte Internacional de Justiça, ao Parlamento Europeu e a vários governos.