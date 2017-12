Haider desiste da presidência do partido O ultranacionalista Joerg Haider surpreendeu hoje o país ao retirar sua candidatura à presidência do Partido Liberal da Áustria (FPOe). "Os membros do governo e os outros grupos poderão agora impor sua linha no FPOe", afirmou Haider em um comunicado. Ele diz ainda que se mantém um "simples membro" do partido. A cúpula do FPOe havia indicado de forma unânime o nome de Haider para a direção do partido.