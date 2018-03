Haider estava bêbado quando bateu carro na Áustria Um porta-voz do líder de extrema-direita Joerg Haider afirmou que ele estava bêbado quando sofreu o acidente de carro que o matou, no sábado. Stefan Petzner disse que se sentiu obrigado a confirmar a especulação de que o governador da província da Caríntia não estava em condições de dirigir. Ex-presidente do Partido da Liberdade, Haider, de 58 anos, estava conduzindo o carro no dobro da velocidade permitida no momento do acidente. O funeral dele será sábado.