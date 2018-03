Haider tinha bebido antes de acidente O político austríaco de extrema direita Jörg Haider, que morreu sábado em um acidente de carro, tinha um nível de álcool no sangue quatro vezes acima do limite legal quando bateu em uma estrada do sul do país. A informação foi divulgada ontem por Stefan Petzner, líder do partido de Haider, Aliança pelo Futuro da Áustria. Segundo a polícia, o carro estava a uma velocidade duas vezes acima da permitida.