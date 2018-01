Haider volta a ser criticado por visita ao Iraque Cerca de três meses depois de ter sido criticado por visitar o presidente iraquiano, Saddam Hussein, a quem expressou a "solidariedade" da Áustria para com o povo do Iraque, Joerg Haider, o líder da extrema direita austríaca, voltou à berlinda hoje diante de revelações de que ele passou o último final de semana em Bagdá, onde teria posado para fotos com crianças doentes em seus braços e discursado contra as sanções da ONU. O porta-voz de Haider, Karlheinz Petritz, afirmou que a visita do político ao Iraque foi de caráter pessoal - uma afirmação contestada por líderes de oposição em Viena e Klagenfurt, a capital da província de Caríntia, onde Haider é governador. Alguns críticos vêem as viagens internacionais de Haider a países como o Iraque, a Líbia e a Síria como uma tentativa desesperada dele para se manter na mídia. Segundo Petritz, Haider levou consigo duas crianças iraquianas que sofrem de câncer, para tratamento na Áustria. Mais tarde, médicos informaram que os dois garotos, de 4 e 12 anos, têm tumores benignos. De acordo com o porta-voz, o político realizará mais viagens ao Iraque para levar de volta à Áustria mais 15 pacientes de câncer. Também hoje, 18 deputados, jornalistas e ativistas políticos da Grã-Bretanha e do Canadá realizaram uma visita a Bagdá para demonstrar sua oposição ao que chamaram de "crimes ocidentais" contra o povo do Iraque. "Estamos dedicados a pôr um fim ao desumano e irracional embargo contra o Iraque", afirmou o deputado trabalhista britânico George Galloway, chefe da delegação. As sanções, impostas pela ONU em 1990, e que contam com um veemente apoio dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, não podem ser derrubadas até que o Iraque consiga provar que eliminou todas as suas armas de destruição em massa.