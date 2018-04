Haiti começa a controlar epidemia de cólera

A situação na ONG não parece ser uma exceção. Em novembro, o posto emergencial de combate à cólera de Waf Jeremie, uma das partes mais pobres da favela de Cité Soleil, registrou 280 casos de contaminação, em dezembro, o número caiu para 100. No Hospital da Universidade do Estado do Haiti, principal centro médico do país, onde são tratados os casos mais graves de cólera, o número de pacientes também caiu significativamente. Segundo o diretor do hospital, Alix Lasseque, em 10 de novembro, o número de pacientes era de 74, enquanto hoje é de 9.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mantém cautela diante da redução no número de mortes. Fadela Chaib, porta-voz da OMS, afirma que o pico da epidemia só estará superado quando a taxa de mortalidade da doença atingir o patamar de 1% - atualmente está em 2,2%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.