Haiti convoca 2º turno de eleição presidencial para 20 de março

PORTO PRÍNCIPE - O Conselho Provisório Eleitoral do Haiti informou ontem à noite que divulgará no dia 2 de fevereiro o resultado final do primeiro turno das eleições presidenciais, disputadas em novembro. O segundo turno será realizado no dia 20 de março, com resultados a serem publicados em 16 de abril.

No mês passado, o anúncio do resultado preliminar do primeiro turno provocou dias de protestos no país ao mostrar uma apertada vitória de Jude Celestin, candidato do partido governista, o Inite.

Após intensa pressão internacional, ele retirou a candidatura e, com sua saída, é provável que o segundo turno seja uma disputa entre a ex-primeira-dama Mirlande Manigat e o popular músico local Michel Martelly, que ficaram respectivamente em segundo e terceiro lugares no primeiro turno. As informações são da Associated Press.