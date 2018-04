Haiti corre risco de ter um cantor como presidente O que está errado com o Haiti no momento é que, um ano depois do terremoto que destruiu a capital e cidades vizinhas, o governo do país está desperdiçando suas limitadas energias fazendo politicagem, em vez de trabalhar num plano de recuperação sério. Pressionadas pela comunidade internacional, que quer saber o que o governo fará com os recursos prometidos, as autoridades haitianas envolveram-se em um vórtice de barganhas absurdas para determinar quem controlará esse dinheiro.