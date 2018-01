Haiti é o país com mais mortes causadas por catástrofes naturais, segundo a ONU

GENEBRA - Devastado por um terremoto em 2010 e por três anos de seca causados pelo fenômeno El Niño antes de ser atingido no dia 4 de outubro pelo furacão Matthew, o Haiti é o país com maior número de mortes causadas por catástrofes naturais, segundo a ONU: 229.699. De acordo com um estudo das Nações Unidas divulgado nesta quinta-feira, 13, o dado se refere tanto em termos absolutos quanto em relação ao total da população.

Nos últimos 20 anos, acrescenta o documento, 90% dos óbitos em catástrofes naturais foram registrados em países pobres, ou de renda média.

Os vínculos entre pobreza e catástrofes naturais são "muito claros" no caso do Haiti, explicou o representante especial das Nações Unidas para a Redução dos Riscos de Catástrofe, Robert Glasser, em entrevista coletiva.

"Considero realmente escandaloso e inaceitável que nós, à exceção do Haiti, tenhamos podido ver pela televisão como a tempestade se aproximava, enquanto era impossível avisar a população local com alertas precoces, ou, quando se mandavam alertas precoces, não serviam de nada pela falta de formação da população", lamentou.

Pelo menos 1,35 milhão de pessoas morreram em catástrofes naturais entre 1996 e 2015, diz o estudo, publicado no Dia Internacional para a Prevenção de Catástrofes. O texto, que contabiliza 7 mil catástrofes naturais, mostra que terremotos e tsunamis são os "maiores homicidas", informou a ONU em um comunicado.

"Os países de renda alta registram enormes perdas econômicas com as catástrofes naturais, mas, nos países com baixa renda, as pessoas pagam com a vida", afirmou o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, citado no comunicado.

Depois do Haiti, os países com maior número de mortes ligadas a catástrofes naturais são Indonésia (182.136 mortos), afetada pelo tsunami de dezembro de 2004 no oceano Índico, e Mianmar (139.515 mortos), varrido pelo ciclone Nargis em maio de 2008. Em seguida, aparecem China, Índia, Paquistão, Rússia, Sri Lanka, Irã e Venezuela. / AFP