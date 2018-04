Haiti e região devem se preparar para mais terremotos O Haiti e seus países vizinhos devem se preparar para mais terremotos violentos, após os fortes tremores da terça-feira que devastaram a região caribenha, advertiram ontem cientistas. Um pesquisador do Instituto de Geofísica da Universidade do Texas, em Austin (EUA), Paul Mann, advertiu que não é porque o processo de reconstrução começou que as pessoas devem pensar que não há mais riscos.