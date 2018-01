Haiti estuda adiar eleição; Brasil joga no dia As eleições haitianas municipais e locais, marcadas pelo Conselho Eleitoral Provisório (CEP) para o dia 18 de junho, podem ser adiadas, pois a data coincide com uma partida da seleção brasileira contra o time australiano na Copa do Mundo da Alemanha. A informação é do site Haiti Press Network. O CEP, encarregado da organização do pleito, não descarta a possibilidade de adiamento por temer que os eleitores não compareçam às urnas para acompanhar o jogo da seleção. "O povo haitiano ama muito o futebol e as pessoas estão dizendo que os cidadãos e cidadãs não sairão para votar no dia 18 de junho. Este fator não pode ser descartado", afirmou o secretário geral da instituição, Rosemond Pradel, em entrevista à agência de notícias Alter Presse. "Não vamos nos fixar no 18 de junho. Se for preciso escolher uma nova data em função desse fator, nós o faremos", acrescentou. Pentacampeão do mundo, o Brasil, que detém o comando militar da missão da ONU no Haiti, conta com muitos fãs de seu futebol no país caribenho. A única participação do Haiti em uma fase final da Copa do Mundo foi há 32 anos. Este ano o país não terá seleção no torneio e a seleção brasileira é agora o time do coração dos haitianos. O CEP deve publicar os resultados definitivos do segundo turno das eleições legislativas no dia 5 de maio e o Parlamento deve iniciar suas atividades no dia 8. O orçamento para a realização do pleito é de US$ 13 milhões, segundo Pradel.