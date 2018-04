Haiti pede apoio internacional para realizar eleições

"Não há desenvolvimento sem democracia", declarou o ministro interino das Relações Exteriores, Antonio Patriota, dizendo que estava repetindo as palavras de Préval durante a reunião.

Depois de lembrar que até a sua posse, ele foi o primeiro presidente haitiano a assumir o cargo e deixar o comando em ambiente de estabilidade com prosperidade relativa, Préval salientou ainda que, até o terremoto em 12 de janeiro, o Haiti estava na rota da retomada do crescimento econômico e isso só ilustra de maneira clara que a prosperidade e o desenvolvimento estão associados ao desenvolvimento institucional e o enraizamento da democracia.

Questionado se é possível que possam não ocorrer eleições por causa da situação no país, o embaixador Patriota respondeu: "não vou dizer que haja hipótese", mas ressalvou que "sempre pode haver uma certa preocupação". Mas Patriota lembrou que "o Haiti superou, nos últimos anos, situação grave de instabilidade crônica e agora está se deparando com desafio grande da reconstrução depois do terremoto que ocasionou 300 mil vítimas".

O ministro interino falou ainda da ajuda que o Brasil tem dado à estabilidade do Haiti, com resultados que a ONU e a comunidade internacional dizem que são positivos. "E não é porque houve um terremoto no Haiti que se deve interpretar que haverá retrocesso no plano da estabilidade e do progresso político e institucional do Haiti. É nesse sentido que estamos falando de contribuição possível e como a comunidade institucional, OEA, ONU, podem assistir o Haiti na organização das eleições para que o presidente Préval possa transferir a presidência em 7 de fevereiro 2011".