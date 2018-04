Haiti pode anunciar fim das buscas hoje, diz jornal O governo haitiano se prepara para interromper as buscas por sobreviventes do terremoto de 7,0 graus na Escala Richter ocorrido no último dia 12. A expectativa é que o anúncio da paralisação ocorra ainda hoje, disse Joe Knerr, um dos norte-americanos encarregados das buscas ouvidos pelo The Wall Street Journal. No entanto, de acordo com o jornal, fontes do governo haitiano ainda não comentaram a informação.