Haiti: Préval deve levar eleições no primeiro turno O candidato à presidência do Haiti René Préval conta com uma larga vantagem em relação a seus adversários após 25% dos votos contados, disse nesta quinta-feira um funcionário do comitê central partido do presidenciável. A informação foi confirmada por funcionários de partidos rivais e disseminada por pesquisas de boca de urna. A comissão eleitoral do país ainda não divulgou nenhum resultado do pleito da terça-feira, mas a apuração está sendo acompanhada por partidos políticos que mantém representantes nos centros de contagem. As 360 mil cédulas abertas até o momento representam aproximadamente 25% de todos os votos. Préval tinha cerca de 67% do total apurado, segundo uma funcionária de seu partido, o Lapswa, que falou sob condição de anonimato pois não tinha a autorização de divulgar a informação. Mais cedo, um dos principais candidatos ao pleito, o também ex-presidente do Haiti Leslie Manigat, disse que relatórios de funcionários de seu partido que monitoram a contagem já apontavam uma larga vantagem de Préval. "A possibilidade de termos um segundo turno são mínimas", disse Manigat à Associated Press. Segundo Manigat, ele estaria em segundo lugar, seguido de Charles Henri Baker, um industrial de 50 anos. Embora nenhum resultado oficial tenha sido anunciado, os comentários de Manigat foram o último sinal de que Préval deve encabeçar uma grande vitória no primeiro turno. De acordo com o diretor geral do comitê eleitoral do Haiti, Jacques Bernard, apenas uma pequena porcentagem dos resultados chegaram à capital. Muitos relatórios de contagem continuam sendo transportados de avião, caminhão e até em lombo de mulas. "Na noite de sexta ou na manhã de sábado nós teremos uma idéia clara dos resultados da eleição", disse Bernard.