Haiti só terá resultados parciais a partir de sexta Os resultados parciais das eleições haitianas só deverão ser divulgados a partir desta sexta-feira. ?Vamos ter uma boa idéia de quem lidera a eleição entre sexta-feira à noite e sábado?, afirmou o diretor-geral do Conselho Eleitoral Provisório, Jacques Bernard. Ele atribuiu o atraso ao adiamento para as urnas serem fechados na terça-feira. No entanto, projeções já são esperadas para esta quinta-feira já que o próprio Conselho Eleitoral Provisório (CEP) divulgará os resultados das contagens das urnas. Segundo o diretor do conselho eleitoral, a imprensa estrangeira poderá divulgar esses dados. Alguns já estavam disponíveis nesta quarta-feira. Em uma primeira leva de 20 urnas em Cité Soleil, o candidato René Préval obteve 75% dos 3700 votos contados. Por ser considerada reduto de Préval, no entanto, a amostra não pode ser considerada representativa de toda a capital haitiana. Comparecimento Jacques Bernard disse também que o índice de comparecimento ficou ?acima de 50%?. Uma outra representante do CEP, Josepha Gauthier, disse que estimava a participação entre 75% e 80%. As últimas pesquisas de opinião feitas antes das eleições indicavam que o candidato favorito é o ex-presidente René Préval, um ex-aliado do presidente deposto Jean-Bertrand Aristide, com 37% das intenções de voto. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50% dos votos, haverá segundo turno no dia 19 de março. Os prováveis adversários de Préval, num eventual segundo turno, são o candidato independente Charles Henri Baker e o ex-presidente Leslie Manigat. A ONU vai manter o forte de esquema de segurança montado em parceria com a polícia haitiana para a votação nos próximos dias, para se prevenir contra reações violentas aos resultados.