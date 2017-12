Haiti sofre tentativa de golpe de Estado Homens armados invadiram hoje o Palácio Nacional do Haiti, ocupando as instalações de rádio e matando várias pessoas no que o governo classificou de uma tentativa de golpe. Dezenas de guardas armados cercaram o edifício no centro da capital, tentando expulsar os assaltantes. "É uma tentativa de golpe de Estado", disse o porta-voz do palácio, Jacques Maurice. "Não é uma simulação". O presidente Jean-Bertrand Aristide e sua esposa não estavam no palácio e estão a salvo em sua casa no subúrbio de Tabarre, a uns cinco quilômetros de distância, afirmou Maurice.