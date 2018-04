Haiti tem história de turbulências políticas e pobreza Colônia da França no Caribe, o Haiti era mais uma peça do sistema mercantilista da Idade Moderna. A ilha, atingida ontem por um terremoto de 7 graus na Escala Richter, era grande produtora de açúcar, enquanto consumia os produtos e engordava o caixa da metrópole. Porém, na esteira da Revolução Francesa de 1789 começaram as movimentações pela libertação do Haiti.