Haiti 'vai precisar de US$ 2 bi anuais até 2015'

O presidente da República Dominicana, Leonel Fernandez, afirmou, nesta segunda que serão necessários US$ 10 bilhões nos próximos cinco anos para reconstruir o Haiti após o terremoto que devastou o país na última terça-feira.

"Vimos que o Haiti talvez precise de US$ 2 bilhões por ano. E estamos falando de um plano de cinco anos de cerca de US$10 bi", disse Fernandez no primeiro encontro internacional para avaliar a reconstrução do país realizado em Santo Domingo.

Segundo Fernandez, um comitê deve ser criado para identificar os fundos para a reconstrução do país

Além de Fernandez, a reunião contou ainda com a presença do presidente do Haiti, René Préval, e de representantes do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Espanha e de outros países da América Latina e do Caribe.

Préval agradeceu a ajuda internacional e afirmou que o país deve cuidar de sua própria recuperação.

"A reconstrução do Haiti não começará de fora para dentro", disse. "O que precisamos no Haiti é de estabilidade política, de reforçar nossas instituições democráticas, que é a principal condição para estabilidade".

Préval também fez um apelo para que os líderes de outros países não esqueçam dos projetos de desenvolvimento que já estavam em vigor antes do terremoto.

"O Haiti já estava em uma situação difícil antes do terremoto", afirmou o presidente.

OEA e Europa

No mesmo encontro, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmou que a costa sul da República Dominicana deve servir como uma base para operações de emergência.

"A ajuda deve chegar mais rápido do que está chegando ao povo haitiano, apesar da ajuda estar chegando e de que todo mundo está fazendo o que pode",disse.

A vice-presidente da Espanha, Maria Teresa Fernandez de la Veja, anunciou, durante o encontro, "apoio logístico, apoio aéreo, a maioria dos helicópteros, grupos de engenheiros e gurpos de apoio terrestres para ajudar na segurança".

Ainda nesta segunda-feira, a União Europeia anunciou que enviará um total de 429 milhões de euros (o equivalente a mais de R$ 1 bilhão) em ajuda de curto e longo prazo ao Haiti, onde milhares de pessoas perderam a vida em consequência do terremoto que destruiu a capital, Porto Príncipe, na semana passada.

A decisão foi anunciada pela Alta Representante para a Política Exterior da UE, Catherine Ashton, ao final de uma reunião extraordinária sobre o tema com os ministros europeus de Desenvolvimento.

Do total, 122 milhões de euros serão gastos em ajuda humanitária urgente, 107 milhões de euros serão destinados à reparação imediata das infraestruturas básicas do país e outros 200 milhões de euros serão colocados "à disposição" do governo haitiano para a reconstrução do país a longo prazo.

Com essa iniciativa, a UE supera o montante de ajuda oferecido ao país caribenho pelos Estados Unidos, pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que anunciaram na semana passada o envio de cerca de 70 milhões de euros cada.