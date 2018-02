Haitiano é resgatado vivo quase 1 mês após terremoto Um homem de 28 anos foi resgatado dos escombros de um mercado de Porto Príncipe ontem, quase um mês depois do terremoto que devastou a capital haitiana em 12 de janeiro, informaram funcionários de um hospital de campanha. Não se sabe ao certo quanto tempo a vítima, identificada como Evans, ficou presa sob os escombros, disseram ontem à noite os médicos do hospital da campanha estabelecido pela Universidade de Miami perto do aeroporto de Porto Príncipe, onde foi socorrido o sobrevivente.