Haitianos brigam pelas sobras em prédios arruinados Em meio à destruição de Bel Air, região central de Porto Príncipe, um caos generalizado se mantém instalado pelas ruas e escombros desde o terremoto do dia 12. É o lugar mais perigoso e devastado da cidade. A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo caminhou pela região nos últimos dois dias. Apesar do monitoramento de tropas militares em algumas esquinas, virou rotina a briga pelas sobras dos prédios arruinados. Anteontem, três tiros foram ouvidos. Ontem, mais um. São disparos, na maioria das vezes, que partem da polícia do Haiti.