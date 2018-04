Haitianos fazem fila esperando reabertura de bancos

A associação dos bancos privados do Haiti disse que cada cliente terá permissão para sacar o equivalente a US$ 2.500. A associação pediu que forças de segurança estejam presentes na reabertura. Uma nota do Citi, banco com sede em Nova York, diz que ele reabriu suas operações para seus clientes corporativos no Haiti em outro local. "Nenhuma instituição ou indivíduo escapou ileso dos trágicos eventos de 12 de janeiro", disse Gladys Coupet, diretora corporativo do Citi no Haiti. As informações são da Dow Jones.