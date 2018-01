Haitianos marcham para denunciar "derrubada" de Aristide Milhares de haitianos realizaram hoje uma passeata até a Embaixada dos EUA, denunciando a "derrubada" do presidente Jean-Bertrand Aristide, reclamando da "ocupação" do país pelos marines dos EUA e exigindo a volta de Aristide. Também hoje, um Conselho de Sábios foi escolhido e iniciou imediatamente a busca por um novo primeiro-ministro para liderar o governo transitório. Gritando insultos para os marines dos EUA e chamando o presidente George W. Bush de "terrorista", uma multidão de mais de 10.000 pessoas se concentrou na capital para expressar sua revolta com a partida, cinco dias atrás, de Aristide para a África em meio a uma sangrenta rebelião e pressões dos Estados Unidos e França. "Bush terrorista! Bush terrorista!", gritava a multidão, muitos agitando bandeiras do Haiti e vestindo camisetas estampadas com o retrato de Aristide, enquanto passava por um contingente dos marines guardando a Embaixada dos EUA. Centenas levantaram as mãos espalmadas, gritando "Aristide cinco anos", o grito de guerra de seus partidários que querem que ele termine seu mandato que expiram em fevereiro de 2006. As tropas dos EUA observavam impassíveis do alto do teto. "Se for preciso, vamos enfrentar os marines", garantiu o manifestante Pierre Paul, 35 anos. "Faremos o mesmo que estão fazendo no Iraque". O protesto maciço ocorreu no momento em que tropas americanas e francesas uniram-se à polícia haitiana na patrulha da capital. Veículos militares dos EUA armados com metralhadoras e lançadores de mísseis percorriam as ruas, numa mensagem aos rebeldes e aos militantes para deporem suas armas.