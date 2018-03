Haitianos vêem orgulho, esperança e heroísmo em Obama Desprezado por décadas, invadido pela marinha norte-americana e frequentemente sujeito aos caprichos dos políticos de Washington, o Haiti tem um histórico complicado com os Estados Unidos. Agora, muitos haitianos acreditam que Barack Obama -- que será, caso eleito, o primeiro presidente negro dos EUA -- pode abrir um novo capítulo e ajudar o país caribenho, que sofre com a instabilidade e a pobreza. A candidatura de Obama despertou o interesse dos haitianos mais do que qualquer outra. O Haiti foi a primeira república negra independente do mundo, quando, em 1804, escravos rebeldes derrotaram o Exército francês, controlado por Napoleão Bonaparte. Muitos haitianos dizem que se inspiram em Obama e que ele é motivo de orgulho para os negros no mundo todo. Obama é visto como um semelhante. "Pelo menos eu sei que Obama e nós, haitianos, temos uma coisa em comum", disse o economista Amos Dorcelus, 34. "Não temos reservas ao lidar com pessoas brancas porque achamos que são pessoas assim como nós e não sentimos nenhum tipo de inferioridade." "Somos pobres, mas temos orgulho e podemos nos levantar e olhar para eles nos olhos, sabendo que podemos ser ou fazer o mesmo que eles", disse. O Haiti não faz parte da lista de prioridades internacionais de Obama nem de seu rival, o republicano John McCain. Mas Armel Mozart, 28, acredita que Obama está interessado no Haiti por causa de seu relacionamento com haitianos-americanos como Patrick Gaspard, diretor de campanha, e Kwame Raoul, que o substituiu como senador por Illinois. "Acredito que Obama está de olho no Haiti mesmo que não fale muito sobre o país", disse Mozart, estudante de ciências políticas. "Como líder negro, ele deve ter lido muito sobre a história haitiana e sua decisão de escolher Gaspard para um cargo importante é muito significativa", disse.