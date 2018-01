Halliburton admite erro de US$ 2,7 bi contratos no Iraque Auditores do Pentágono descobriram que uma subsidiária da Halliburton Co. apresentou estimativa de custo de contratos contendo erros que chegam a US$ 2,7 bilhões, revelaram documentos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os mesmos documentos mostram que representantes da companhia admitiram a existência de erros. Os problemas com as estimativas de custos incluem a ausência de um aviso a auditores de que a Halliburton havia encerrado dois subcontratos para alimentação de soldados, o que afetou em um US$ 1 bilhão os custos desse trabalho, descobriu o Departamento de Auditoria de Contratos do Pentágono. Entre outros casos, a Halliburton também não comunicou aos auditores que já havia vencido subcontratos de US$ 141,5 milhões para um serviço que alegava custar US$ 208,8 milhões, perceberam os auditores do ministério. William F. Daneke, um diretor da KBR, um subsidiária da Halliburton, admitiu em carta enviada ao Departamento de Auditoria do Pentágono em 4 de dezembro que a companhia não havia fornecido dados atuais, acurados e completos em uma proposta de estimativa de custos apresentada em 7 de outubro. "Existem diversas razões para isso, mas no fim a KBR não incluiu nessa proposta os dados mais atuais", escreveu Daneke. A estimativa de custos é um dos diversos problemas com os contratos concedidos para a Halliburton no Iraque. Tanto o Pentágono quanto o Departamento de Justiça já iniciaram investigações criminais sobre a companhia, que até 2000 era comandada por Dick Cheney, atual vice-presidente dos Estados Unidos. Críticos denunciam que a Halliburton é um bom exemplo de como companhias com relações incestuosas com o governo George W. Bush podem lucrar com a guerra. Representantes da companhia e do governo americano alegam que relações políticas não têm nenhuma relação com os contratos concedidos à empresa e suas subsidiárias. Nos últimos meses, a empresa já devolveu dezenas de milhões de dólares aos cofres públicos americanos devido ao superfaturamento de contratos de prestação de serviços ao Exército dos EUA no Iraque e no Kuwait.