Halloween termina com sete baleados em São Francisco Pelo menos sete pessoas sofreram ferimentos de bala na noite de terça-feira durante uma grande celebração da festa de Halloween em um bairro da cidade de São Francisco, informou Polícia local nesta quarta-feira. O Halloween, que faz referência nos Estados Unidos ao fim das colheitas, aos espíritos e aos fantasmas, reuniu quase meio milhão de pessoas nos últimos anos em São Francisco, por isso as autoridades municipais estabeleceram normas no ano passado a fim de combater os possíveis excessos. No começo da manhã desta quarta-feira, as autoridades ainda não tinham dados precisos sobre os motivos dos incidentes da noite de terça-feira na cidade californiana, que ocorreram quando a Polícia começava a dispersar os participantes do evento, em cumprimento do limite de horário imposto para evitar os problemas de anos anteriores. Duas pessoas foram levadas a um hospital com ferimentos graves de bala, uma delas com um tiro na cabeça, e outras cinco foram encontradas nas ruas com ferimentos do mesmo tipo, mas não graves, segundo relatórios oficiais. O porta-voz policial, sargento Nevill Gitten, afirmou que outras duas pessoas ficaram feridas e explicou que era provável que algumas das vítimas tenham recebido atendimento médico por conta própria, sem registrar ocorrência.