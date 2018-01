Halo em torno do Sol assusta Miami Milhares de pessoas reagiram com espanto e preocupação diante da imagem de um halo ao redor do sol, provocado pela passagem dos raio solares através de uma fina camada de gelo, que se forma entre as nuvens em grandes alturas. ?Houve histeria e horror diante do fenômeno. Algumas pessoas chegaram a pensar que poderia ser o juízo final, mas somente foi um belo espetáculo da natureza?, disse o diretor do Planetário de Miami, Jack Horkheimer. O fenômeno pode ser observado durante a tarde e em áreas centrais da cidade. Horkheimer disse que os halos são fenômenos parecidos com os arco-íris e, geralmente, os agricultores das zonas temperados os consideram com um aviso de que uma tempestade de chuva ou neve pode vir. O serviço meteorológico em Miami indicou que uma frente fria esta se aproximando da cidade pelo norte, provocando nebulosidade e chuva durante o final de semana.