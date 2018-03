Hamas aceita trégua; Israel deve se retirar de Gaza O fundador do Hamas, xeque Ahmed Yassin, disse que o grupo decidiu suspender os ataques contra israelenses. Um documento sobre o princípio de uma trégua com Israel, aceito pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e pela Fatah será divulgado no domingo, de acordo com um mediador palestino que não quis se identificar. Em outro desenvolvimento, Israel e palestinos concordaram, em princípio, com os termos para uma retirada israelense de partes da Faixa de Gaza, um dos territórios palestinos ocupados. A informação é da TV israelense. O entendimento foi obtido durante uma reunião entre autoridades de segurança de ambos os lados, diz o informe, ainda não confirmado por outras fontes. Como parte do plano de paz patrocinado pelos EUA, Israel deve deixar gradualmente as áreas reocupadas durante os últimos 33 meses de violência.