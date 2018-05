Hamas aceita volta de 80 membros do Fatah à Gaza O chefe de governo do Hamas, Ismail Haniya, anunciou hoje que o movimento islâmico concordou com o retorno de 80 membros do grupo rival Fatah, que estão no Egito, para a Faixa de Gaza. "Nós demos a nossa aprovação ao retorno de 80 filhos da Fatah para Gaza do exterior", afirmou Haniya.