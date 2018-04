Hamas acusa AP de ter assassinado clérigo Milhares de palestinos simpatizantes do grupo radical Hamas realizaram ontem uma ruidosa manifestação em Ramallah, na Cisjordânia, durante o enterro do clérigo Majed Barghouti, morto sob custódia da polícia da Autoridade Palestina. Num raro protesto de seguidores do Hamas na Cisjordânia - o grupo radical tem seu reduto na Faixa de Gaza -, eles acusaram a polícia palestina de ter torturado Barghouti até a morte. Na versão oficial, ele foi morto quando tentava escapar da prisão.