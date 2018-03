Hamas afirma que pode seqüestrar israelenses O líder do Hamas rejeitou hoje o pedido do líder palestino, Yasser Arafat, para pôr fim aos ataques contra civis israelenses durante a campanha eleitoral para o pleito isralense do dia 28 de janeiro, e sugeriu que seu grupo militante islâmico pode seqüestrar cidadãos israelenses e trocá-los por prisioneiros palestinos. O líder do Hamas, xeque Ahmed Yassin, falou depois de uma reunião com o ativista palestino de direitos humanos e um funcionário da Autoridade Palestina responsável pelos palestinos detidos nas prisões israelenses. Mais de 5 mil palestinos estão sob custódia de Israel, a maioria detidos durante ofensivas militares no ano passado. Mais de 1 mil palestinos estão detidos em regime de prisão administrativa, sem acusações ou julgamento - o maior número em mais de dez anos. Em meados e no final dos anos 90, muitos palestinos presos por atividades contra Israel foram libertados como parte de acordos de paz interinos com Israel. No entanto, as prisões israelenses começaram a ficar novamente cheias depois da eclosão dos confrontos entre israelenses e palestinos em setembro de 2000. Nos últimos 28 meses, militantes palestinos levaram a cabo ataques a bomba e tiroteios contra israelenses.