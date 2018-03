Hamas afirma que repórter da BBC será libertado

Um funcionário do Hamas disse neste domingo que o repórter da BBC Alan Johnston, seqüestrado em Gaza há 3 meses, será libertado nas próximas horas. "O jornalista da BBC será libertado hoje, nas próximas horas"m disse o representante do grupo islâmico palestino no Irã, Abu Osameh al-Mo´ti, a repórteres em Teerã. Ele falou com a ajuda de intérprete. Hamas disse na sexta-feira que estava avançada as negociações para a libertação do jornalista britânico.