Hamas ameaça mergulhar Israel num "mar de sangue" O "braço armado" do movimento radical palestino Hamas apelou hoje a todas as suas células e membros para que se preparem para mergulhar Israel num "mar de sangue", na seqüência do assassinato de seu líder Salah Shehadeh. "Apelamos a todos os nossos grupos dentro das fronteiras de 1948 para que estejam prontos para atacar os sionistas em qualquer lugar e a qualquer momento", informou em comunicado a Brigada Ezzedine al-Qassam, aludindo ao conjunto dos territórios israelenses e palestinos. O "braço armado" do Hamas informa também que "discípulos" do líder do grupo foram os autores dos disparos de foguetes lançados esta madrugada contra alvos israelenses na Faixa de Gaza, um dos quais causou ferimentos leves em dois colonos israelenses. Segundo o comunicado, esses disparos foram simplesmente uma primeira demonstração "do mar de sangue que os sionistas vão conhecer em conseqüência deste crime". O balanço do ataque de segunda-feira, lançado contra um edifício de apartamentos de um bairro densamente povoado do centro da cidade de Gaza, aumentou hoje para 17 mortos com a descoberta, entre os escombros, dos cadáveres de duas crianças, de um e quatro anos. Do total de mortos, 11 eram crianças, entre os dois meses e 13 anos.