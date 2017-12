Hamas ameaça reagir contra cerco a Arafat O grupo fundamentalista islâmico Hamas comunicou hoje, em Gaza, através de um de seus dirigentes, Abdel Aziz Rantisi, que o movimento não assistirá "de braços cruzados" à "agressão israelense ao povo palestino e ao presidente Ysaser Arafat". Rantisi disse que "está em curso uma agressão sionista contra todos os palestinos em geral e contra o presidente Arafat... e o Hamas não ficará olhando sem fazer nada", afirmou. Ele se referiu à destruição, pelo Exército israelense, do quartel-general do líder palestino em Ramallah. A ação israelense também provocou enfáticas reações na Europa e Oriente Médio. O alto representante para Política Exterior e Segurança da União Européia, Javier Solana, expressou sua "preocupação sobre o dessenvolvimento da situação em Ramallah, na residência do presidente Arafat" e o governo francês disse que a ação israelense constitui um ato inaceitável e deve cessar. "As operações militares são inaceitáveis. A França exige seu fim imediato", declarou a chancelaria em uma comunicado. "Reiteramos nosso pedido às autoridades israelenses para que não empreendam ações que ameacem a integridade física do presidente da Autoridade Palestina ou de seus ministros." Em Londres, um porta-voz da Chancelaria britânica disse que a paz no Oriente Médio "só pode ser alcançada através da negociação, e não da ação militar. "Nos demos conta de que Israel deve adotar medidas de segurança", declarou o porta-voz, "mas a paz pode ser alcançada apenas através da negociação, não da ação militar". Arafat, que se comunica com o mundo apenas através de uma linha telefônica, conversou com líderes do Egito, Jordânia e Arábia Saudita para que utilizem sua influência junto aos EUA e a comunidade internacional para pôr fim à "impunidade com a qual age o Exército de Israel". A diplomacia árabe se mobilizou em defesa de Arafat. A Jordânia criticou neste sábado a ação armada israelense e o primeiro-ministro Ali Abul-Ragheb, que falou por telefone com o líder palestino, apelou a Israel para que cesse as ações militares e o bloqueio a cidades e povoados palestinos, disse a agência oficial Petra. O presidente egípcio, Hosni Mubarak, alertou hoje o mundo sobre "as conseqüências negativas dessas ações de represália, que só torpedeiam os esforços de paz e alimentam a resposta palestina". Mas a debilidade do países árabes e sua escassa margem de manobra foi exposta na sexta-feira com a decisão do Conselho de Segurança da ONU de adiar para segunda-feira uma reunião de emergência para discutir o agravamento da situação nos territórios palestinos. A reunião havia sido convocada a pedido do grupo árabe da ONU. Apesar das pressões internacionais, o chanceler israelense, Shimon Peres, rejeitou hoje o pedido do chefe do grupo negociador palestino, Saeb Erekat, de levantar o cerco militar ao quartel-general de Arafat. E o ministro da Defesa israelense, Binyamin Ben-Eliezer, também não aceitou o pedido do secretário do Comitê Executivo da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Abu Mazen, para visitar Arafat. Ainda hoje, o Exército de Israel também proibiu os jornalistas de entrarem em Ramallah, que está sob toque de recolher.