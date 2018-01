Hamas ameaça retaliar Israel e faz alerta aos EUA Um dirigente do Hamas fez uma dura advertência a Israel depois do assassinato do xeque Ahmed Yassin . "Yassin era um homem em uma nação e uma nação em um homem. E a retaliação desta nação será do tamanho deste homem", disse Abdel Aziz Rantisi. "Vocês verão ações e não palavras." O próprio Rantisi foi ferido em um ataque aéreo em junho do ano passado, quando um helicóptero lançou mísseis contra seu carro. Militantes do Hamas disseram que grupos islâmicos de todo o mundo irão se unir para retaliar a morte de seu fundador e alertaram que os Estados Unidos podem ser um alvo dessas ações. "Os sionistas não realizam suas operações sem o consentimento dos terroristas da administração americana, por isso devem assumir a responsabilidade por seu crime", diz o comunicado do Hamas. Militantes palestinos lançaram dez foguetes de fabricação caseira contra um assentamento israelense em Gaza. Não há informações sobre feridos. Israel já havia tentado matar Yassin em setembro, quando um avião jogou uma bomba sobre um prédio onde ele e outros líderes do Hamas estavam em reunião. Mas o xeque escapou com apenas um ferimento em sua mão. Um oficial israelense disse há pouco tempo que o fundador do Hamas estava "marcado para morrer". O gabinete do primeiro-ministro Ariel Sharon e o Exército israelense não comentaram o ataque. Mas o vice-ministro da Defesa, Zeev Boim, confirmou o ataque à Rádio Israel. As informações são das agências internacionais.