Hamas assume atentados em Jerusalém e Hebron O braço armado do movimento da resistência islâmica Hamas reivindicou hoje, em um comunicado difundido em Gaza, três atentados que provocaram sábado e domingo um total de 12 mortos, em Hebron, na Cisjordânia, e em Jerusalém. "Vamos queimar a terra sob os pés dos ocupantes sionistas", advertiu o braço armado do movimento radical, as Brigadas Al-Qassam, que promete continuar com os ataques. "Estas operações gloriosas são a resposta ao assassinato de Ibrahim Al-Makadmeh", ressalta o comunicado, referindo-se ao chefe do serviço de segurança do Hamas, morto com três dos seus guarda-costas dia 08 de março pelo exército israelense, durante um ataque de helicópteros em Gaza. O comunicado informa que os três suicidas, todos originários de Hebron, são Fouad Kawasmi, 21 anos, morto sábado num atentado em Hebron em que morreram dois israelenses, Bassem al- Takrouri, 19 anos, morto domingo num ataque que provocou a morte de sete passageiros de um ônibus em Jerusalém, e Moujahid al- Jaabari, que deflagrou uma bomba pouco após um posto de controle israelense.