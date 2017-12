Hamas assume autoria de ataque em Israel O grupo fundamentalista palestino Hamas assumiu nesta segunda-feira a autoria do atentado suicida ocorrido ontem em um ponto de ônibus na cidade israelense de Kfar Saba, a 20 quilômetros ao norte de Tel Aviv. No ataque, duas pessoas pessoas morreram e pelo menos 50 ficaram feridas. Segundo o Hamas, o atacante suicida Omar Salem Abu Taya, de 22 anos, era integrante do grupo fundamentalista. Criado em 1987, o Hamas tem ligações com o Movimento da Irmandade Islâmica. Seu braço militar, a brigada Izz el-Deen al-Qassam, promoveu uma série de atentados suicidas em Israel no ano de 1996. Rival da facção Fatah, a maior organização da Organização para Libertação Palestina (OLP), o Hamas faz oposição aos acordos de paz assinados por Arafat com Israel. Leia Mais: Atentado suicida mata 1 e fere dezenas em Israel ESCALADA DO TERROR Intifada abala vida tranqüila de Kfar Saba