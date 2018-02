Hamas avalia que líder assassinado colocou-se em risco

Salah Bardawil, deputado pelo Hamas, revelou durante entrevista coletiva concedida hoje que Mahmoud al-Mabhouh, encontrado morto em 20 de janeiro em um quarto de hotel em Dubai, conversou por telefone com sua família em Gaza e disse em qual hotel estaria hospedado. Ainda segundo Bardawil, Mabhouh fez a reserva do hotel e agendou sua viagem pela Internet.

A polícia dos Emirados Árabes Unidos identificou 11 suspeitos e atribuiu o assassinato de Mabhouh, um dos fundadores do braço armado do Hamas, ao Mossad, serviço de espionagem internacional de Israel. Autoridades israelenses têm evitado comentários sobre o assunto e não confirmam nem negam o suposto envolvimento do Mossad no crime.