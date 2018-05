Hamas confirma que Meshaal quer renunciar como líder

Altas autoridades do Hamas pediram para Meshaal reconsidere a decisão, segundo o comunicado. Ele pediram que ele deixe a decisão para o conselho consultivo "com base nos mais elevados interesses do movimento, destacando que não é um assunto puramente pessoal".

Meshaal, de 55 anos, continua ativo no Hamas "a serviço das pessoas, do movimento e da causa palestina", destacou o movimento.

O escritório político é o principal órgão tomador de decisões do Hamas e seus membros são eleitos em uma votação secreta por um conselho consultivo muito maior. As próximas eleições estão previstas para serem realizadas em julho, ou agosto, afirmaram fontes do Hamas. Entre os principais candidatos para assumir o posto de Meshaal estão o seu braço direito, Mussa Abu Marzuq; o líder do governo do Hamas em Gaza, Ismail Haniya, e outra figura proeminente do movimento em Gaza, Mahmud Zahar.

A confirmação do Hamas de que Meshaal deseja renunciar ocorre em meio a relatos da imprensa de atrito crescente entre a liderança baseada em Damasco e o braço do movimento em Gaza, que governa o território desde a expulsão das forças leais ao presidente palestino, Mahmud Abbas, em 2007. As informações são da Associated Press.