Hamas conquista quartel do Fatah em batalha com 21 mortos

Milicianos do Movimento islâmico Hamas conquistaram nesta quarta-feira, 13, o quartel-general dos órgãos de segurança da Autoridade Nacional Palestina (ANP), leais ao presidente Mahmoud Abbas, líder do Fatah, ao norte de Gaza. A Batalha de Jebalia matou 21 pessoas. Além disso, 60 milicianos ficaram feridos, informou à imprensa o chefe do serviço de emergências do Ministério da Saúde, Moaweya Hasanein. O combate foi travado a leste do campo de refugiados de Jebalia. Na batalha, a maior até agora entre combatentes do Hamas e do Fatah, 200 islâmicos enfrentaram cerca de 500 soldados das forças de segurança. Desde segunda-feira aumentou a violência nos combates entre as duas facções rivais. Esta manhã, cinco pessoas foram feridas em diferentes pontos do território. O número de mortos chegou a 43 e o de feridos a 80, segundo o funcionário palestino. O braço armado do Hamas, as Brigadas de Ezzedeen al-Qassam, tomou o controle de todas as bases dos órgãos militares da ANP até ontem controlados pelo Fatah no norte da faixa de Gaza. Esta madrugada, os islâmicos tentam conquistar também os quartéis das forças de segurança oficiais e bases do Fatah no centro do território. No sul, os ataques aconteceram na cidade de Khan Yunes, onde o Hamas ocupou na terça-feira o hospital. Em todas as frentes, os milicianos da ANP e do Fatah, sem um comando central, e subordinados a chefes locais de diversas facções, estão na defensiva. O governo de união nacional liderado pelo primeiro-ministro Ismail Haniyeh, do Hamas, ficou semi-paralisado após a decisão de terça-feira à noite do Fatah, que retirou seus ministros. Apesar da grave situação em Gaza, praticamente em guerra civil, a Jihad Islâmica, que se mantém à margem da luta entre Fatah e Hamas, disparou nesta quarta dois foguetes Qassam contra a cidade israelense de Sderot, sem causar danos.