Hamas deve soltar soldado de Israel

O cabo israelense Guilad Shalit, capturado pelo Hamas há três anos quando patrulhava a região de fronteira com a Faixa de Gaza, deve ser levado em breve para o Egito. A informação foi revelada ontem por diplomatas europeus que pediram anonimato. Eles disseram ao jornal israelense Haaretz que a transferência deverá ocorrer "nas próximas horas ou dias". O envio de Shalit ao Egito seria a primeira etapa de um acordo entre facções rivais palestinas mediado pelo governo egípcio. EUA e Síria estariam também colaborando com o arranjo diplomático. O soldado israelense seria usado como um "depósito caução" para assegurar a totalidade da troca de prisioneiros entre Hamas e Fatah, disseram os diplomatas. Autoridades israelenses não comentaram as informações. O acordo preveria a troca de militantes e a abertura das fronteiras entre Israel e Gaza, totalmente bloqueadas desde julho de 2007. Não está claro se palestinos que estão em prisões israelenses também serão libertados como parte do acordo. Ontem, ocorreram em Israel várias cerimônias em homenagem ao terceiro aniversário da captura de Shalit, quando ele tinha 19 anos. Na ocasião, militantes do Hamas cruzaram a fronteira com Israel e atacaram o comando em que estava Shalit. O ex-primeiro-ministro de Israel Ehud Olmert tentou negociar a libertação de Shalit nos últimos meses de seu governo. Em troca do soldado, o Hamas exigia a libertação de 1.400 de seus membros presos em Israel - condição rejeitada pelo gabinete de segurança de Olmert. Durante as duas semanas de ofensiva israelense em Gaza - entre dezembro e janeiro - o governo voltou ao tema, condicionando uma trégua com o Hamas à libertação de Shalit. A posição israelense irritou o presidente egípcio, Hosni Mubarak, que condenou a "intransigência" israelense. RECONCILIAÇÃO PALESTINA Uma fonte da diplomacia egípcia que pediu para não ser identificada declarou que um acordo geral de reconciliação entre Fatah, Hamas e demais grupos palestinos será assinado até o dia 7. O Hamas obteve a maioria dos votos para o Parlamento em 2006. Mas no ano seguinte o grupo islâmico expulsou os militantes do rival Fatah de Gaza, dividindo o governo palestino. Como consequência, o Fatah assumiu o governo da Cisjordânia e o Hamas, o de Gaza. Segundo o diplomata do Egito, o novo pacto colocaria Gaza sob comando de um comitê formado por diferentes grupos palestinos. A organização seria diretamente submetida ao presidente da Autoridade Palestina (AP), Mahmoud Abbas, e não ao primeiro-ministro, Salam Fayad, tido como uma figura de consenso entre grupos rivais. Sob pressão dos EUA, Israel concordou ontem em permitir maior liberdade de ação às forças de segurança da AP em quatro cidades da Cisjordânia (Ramallah, Belém, Kalkiliya e Jericó). As forças da AP são treinadas e equipadas pelos EUA.