Hamas dispara três mísseis contra Israel Militantes do Hamas baseados na Faixa de Gaza dispararam três mísseis de fabricação caseira contra cidades israelenses, depois que um ataque de Israel matou um importante líder da ala política do grupo, informa o Exército. Não há informação de feridos. Dois dos foguetes Qassam caíram num campo aberto na fazenda coletiva de Nir-Am, disse um porta-voz do Exército israelense. O terceiro danificou uma casa na cidade de Sderot, a poucos quilômetros da propriedade rural particular do primeiro-ministro Ariel Sharon. O ataque de foguetes ocorreu em meio a uma barragem de morteiros contra colônias judaicas e postos do Exército na Faixa de Gaza, segundo os militares israelenses.