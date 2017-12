Hamas dissolverá gabinete para formação de novo governo O governo palestino de Ismail Haniyeh apresentará nesta terça-feira sua renúncia e se prevê que o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, o encarregue de formar um novo Executivo de união nacional na quinta-feira, segundo Ahmed Youssef, assessor político do primeiro-ministro. "Os procedimentos constitucionais para formar um novo governo de união nacional começam nesta terça-feira", disse Youssef, que acrescentou que tudo está pronto para que o presidente da ANP entregue na quinta-feira a carta de designação de Haniyeh. Na quinta-feira passada, o Hamas, liderado por Haniyeh, chegou a um acordo com os nacionalistas do Fatah em Meca (Arábia Saudita) para formar um governo de união nacional. A missão desse governo será pôr fim à violência entre as facções palestinas e readquirir a confiança da comunidade internacional para que retome a ajuda aos palestinos, que foi suspensa quando os islâmicos do Hamas chegaram ao poder, em março. Uma vez recebida a carta de designação, a duas partes deverão continuar negociando sobre questões importantes como a designação dos titulares em ministérios e a plataforma política do novo governo.