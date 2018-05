Hamas diz manter diálogo com Fatah Oficial do Hamas em Gaza, Ahmed Youssef disse ontem que o presidente palestino Mahmoud Abbas, do Fatah, teria autorizado negociações entre as duas organizações rivais. A afirmação de Youssef foi contestada por representantes do Fatah. Em junho, a tensão entre os grupos aumentou após a violenta tomada da Faixa de Gaza pelo Hamas.