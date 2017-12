Hamas diz que agentes secretos de Israel foram capturados Membros do serviço secreto israelense foram capturados em um país árabe, enquanto se preparavam para assassinar membros da cúpula do Hamas, disse uma fonte do grupo palestino. Mohamed Nazzal, membro do comando político do Hamas, recusou-se a identificar o país onde ocorreu a captura ou as nacionalidades dos agentes do Mossad. A declaração foi emitida pela representação do grupo em Beirute. ?Eles são de países árabes e estrangeiros?, disse Nazzal. ?O sucesso do aparato de segurança do país árabe onde a célula foi descoberta mostra que o Mossad não é uma lenda, e que seus planos terroristas podem ser impedidos?. Em Israel, o porta-voz do governo Daniel Seaman disse desconhecer o assunto. Em setembro de 1997, dois agentes do Mossad, usando passaportes canadenses falsos, tentaram matar um líder do Hamas em Amã, capital da Jordânia, injetando veneno em um de seus ouvidos.