Hamas diz que atacará casas e edifícios em Israel O grupo palestino Hamas ameçou ampliar sua campanha de atentados contra Israel e informou que residências e os mais altos edifícios também passarão a ser alvo. O alerta do Hamas segue-se aos ataques aéreos contra a residência de um líder do grupo nesta quarta-feira. O líder ficou apenas ferido, mas um de seus filho morreu. "No passado, evitamos atingir residências e edifícios, mas o inimigo deu início a este jogo e enfrentarão as consequências", diz um comunicado do Hamas.