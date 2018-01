Hamas diz que atentado é mensagem a novo premier palestino O porta-voz do movimento fundamentalista palestino Hamas disse hoje que o atentado da noite passada em Tel Aviv, em que três israelenses morreram, é uma "mensagem" ao novo governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP), conduzido pelo primeiro-ministro Abu Mazen. O porta-voz de Hamas, Ismail Haniyeh, disse esta manhã à cadeia de televisão árabe Al Jazira que o atentado é uma mensagem relacionada à ocupação de Israel, mas é também uma mensagem dirigida a todas as instituições oficiais Palestinas, um mensagem de que a resistência armada é a escolha do povo palestino". "Ninguém pode pedir ao povo palestino que abaixe as armas e que renuncie à resistência enquanto dure a ocupação dos territórios palestinos por parte de Israel", acrescentou. Em seu discurso de ontem, Abu Mazen convidou aos grupos radicais a renunciar à guerrilha armada. Esta amanhã, os dirigentes do Hamas e da Jihad Islâmica, Sheikh Ahmede Yassin e Mohammede al-Hendi, excluíram essa possibilidade. O novo ministro de Informação Palestina, Nabil Amr, condenou o atentado de ontem em Tel Aviv. "Rechaçamos de forma categórica os atentados deste tipo", disse hoje o Al Jazira.