Hamas diz que cessar-fogo com Israel é possível O grupo radical palestino Hamas poderá suspender em breve seus ataques a Israel, informa um importante membro da organização. Segundo Mahmoud Zahar, líder do Hamas na Faixa de Gaza, o grupo iniciará negociações sobre o assunto com o Partido Fatah, que administra os territórios palestinos. "Se os israelenses pararem a agressão contra nosso povo, creio que por meio das negociações... possamos chegar a um acordo definitivo", disse Zahar. O premier israelense Ariel Sharon já havia dito que as ações militares de Israel cessarão enquanto a paz durar. Zahar fez seus comentários após uma reunião com o líder palestino Mahmoud Abbas, na cidade de Gaza. Abbas é o candidato do Fatah à presidência palestina. O Hamas pediu um boicote às eleições presidenciais de 9 de janeiro.