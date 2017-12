Autoridade Palestina e Hamas criticam decisão de Trump de reconhecer Jerusalém

As principais lideranças palestinas reagiram com irritação à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir a embaixada americana de Tel-Aviv para a cidade.

Abbas considerou decisão é equivocada e afirmou que os Estados Unidos já não podem ser considerados um mediador isento nas negociações. "Mediante essas decisões lamentáveis, Estados Unidos boicota deliberadamente todos os esforços de paz e proclama que abandona o papel de patrocinador do proceso de paz que exerceu nas últimas décadas", disse o líder palestino.

"O discurso de Trump deu a Israel tudo que eles queriam e não nos deu nada", acrescentou Nabil Shaat, assessor de Abbas.

Para o Hamas, que controla a Faixa de Gaza e é considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos e outros países ocidentais, a decisão não mudará “a história e a geografia” da região.“O povo palestino sabe como responder ao desdem com seus sentimentos e santuários”, disse o líder político do grupo, Ismail Hanieh, que prometeu reagir ao anúncio “da maneira apropriada”.

De acordo com Trump, outras questões previstas no acordo de Oslo, como as fronteiras finais de Israel e de um Estado palestino, devem ser definidas num acordo final de paz.

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, pediu nesta quarta-feira, 6, que outros países sigam a decisão americana de transferir suas embaixadas para Jerusalém e reconhecer a cidade como capital de Israel. / AP