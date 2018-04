Hamas diz que fechará fronteira entre Gaza e Egito

RAFAH - O Hamas fechará a fronteira da Faixa de Gaza com o Egito, informou uma autoridade da facção islâmica palestina no sábado, após negociações no Cairo. <br><br> "Trabalharemos para fechar a fronteira entre nós e o Egito", disse Mahmoud Al-Zahar a repórteres em seu retorno a Gaza. "Restauraremos o controle sobre a fronteira, gradualmente e em cooperação com o Egito." <br><br> Em 23 de janeiro, militantes do Hamas explodiram parte de um muro da fronteira de Gaza com o Egito para permitir a passagem de centenas de milhares de palestinos prejudicados por um embargo israelense, garantindo que a população da região pudesse obter suprimentos em território egípcio. <br><br> Desde então, o Egito tenta fechar a passagem. <br><br> Zahar classificou a derrubada do muro como uma "ação popular."