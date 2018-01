Hamas diz que manterá ataques suicidas Um dos líderes do Hamas disse hoje que seu grupo não cessará os ataques suicidas a bomba contra Israel e que nenhum país árabe fez um pedido neste sentido à organização islâmica. "As operações de martírio são as armas mais eficazes nas mãos da resistência (palestina)", disse Khaled Mashaal a jornalistas em Damasco, onde o Hamas tem sua base. "A violência sionista é registrada diariamente", acrescentou o líder do grupo militante muçulmano. "A única maneira de nos livrarmos dela é acabando com a ocupação (israelense dos territórios palestinos)". Mashaal refutou também informações segundo as quais o Egito, a Arábia Saudita e o Iêmen teriam pedido oficialmente para que o Hamas parasse com os ataques suicidas contra Israel, classificando-as de "mentiras". "Não cessaremos nossas operações", afirmou. O Hamas assumiu a autoria de vários ataques suicidas a bomba contra alvos israelenses desde o início da última intifada palestina, em setembro 2000.